Verso Turris-Catanzaro: disagi alla circolazione per i residenti di Via Cimaglia, Via Giacomo Matteotti e Viale Ungheria a partire dalle ore 15:30

In considerazione della partita di calcio che si disputerà nel pomeriggio odierno presso lo stadio comunale “A. Liguori” tra la squadra cittadina Turris ed il Catanzaro, e, in considerazione del previsto arrivo della tifoseria ospite, si comunica che i dispositivi di sicurezza e di circolazione stradale, entreranno in vigore a partire dalle ore 15.30, come da disposizioni normative.

Si prevedono, pertanto, possibili disagi alla circolazione veicolare.

Frattanto, tutte le Forze dell’Ordine provvederanno a garantire ordine e sicurezza per le strade e in città.