Verso Napoli- Cagliari, Conte: ‘Domani con la stessa forza di tre mesi fa’

“A tre mesi dallo scudetto riabbracceremo il nostro pubblico. Mi aspetto il giusto atteggiamento da parte della squadra, attraverso una prestazione di attenzione e grande intensità“. Antonio Conte parla alla vigilia del debutto in casa del Napoli in campionato contro il Cagliari

Prima un commento sul sorteggio Champions:

“Sicuramente siamo molto contenti di disputare questa manifestazione che è il massimo per una squadra di Club. Da parte nostra c’è grande entusiasmo e voglia ma anche umiltà, cercheremo di imparare dai maestri di questa Coppa così prestigiosa sperando un giorno di poter superare anche grandi Club”

“Ora però il nostro focus è alla partita di domani contro il Cagliari. Questo è un campionato in cui secondo me regnerà tanto equilibrio. Ci sono più squadre che possono lottare al vertice e ben attrezzate per ambire alla vittoria”

Dal Cagliari al Cagliari. Al Maradona si riprende con lo stesso avversario che evoca splendidi ricordi.

“Sarà una gioia ritrovarsi dopo tre mesi dalla gara scudetto, sono stati momenti di felicità assoluta e domani riabbracciamo il nostro pubblico con la stessa forza, la stessa unità di intenti tra squadra e tifosi per un’altra grande stagione”

“I ragazzi hanno fatto bene contro il Sassuolo, adesso bisogna proseguire con l’ottimo lavoro svolto sinora ed esprimerci al massimo domani”

“Se penso alla partita del 23 maggio io ricordo un Cagliari molto agguerrito. Mi aspetto la stessa determinazione domani, incontriamo un avversario di valore che va affrontato con attenzione e intensità.

“Non possiamo pensare di vincere solo perchè abbiamo lo scudetto sul petto, perchè sbaglieremmo strada. Se invece giocheremo con la giusta cattiveria agonistica, allora potremo ottenere i risultati che desideriamo“