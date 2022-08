Verona – Napoli 2-5, le pagelle: Kvara devastante, Lobotka sontuoso. Osimhen e Lozano imprendibili

MERET 6: il Verona calcia due volte in porta e trova il gol, in entrambe le occasioni non ha colpe. Bene con i piedi quando deve avviare l’azione. Per il resto poco impegnato. Incolpevole

MARIO RUI 6: si perde Lasagna sul primo gol veronese, per il resto rischia poco. Non si vede molto in fase di spinta ma innesca Lobotka per il gol del 2-4. Presente (dall’83’ OLIVERA s.v.)

KIM 6,5: mostra ottime doti tecniche uscendo con personalità dalla linea difensiva. Non ha colpe sui gol subiti. Gioca con personalità, ottimo esordio. Sicuro

RRAHMANI 6: un po’ sorpreso sulla rete di Henry, per il resto pochi patemi. Tiene la posizione, gli attaccanti scaligeri pungono poco. Tranquillo

DI LORENZO 6,5: sua la spizzata di testa che porta al gol di Osimhen, arriva con grande facilità sul fondo entrando in molte azioni pericolose. Ficcante

ANGUISSA 7: tocca tanti palloni, in mediana la fa da padrone con il suo strapotere fisico. Si vede molto anche in avanti. Arrembante

LOBOTKA 7,5: conferma la grande crescita in termini di personalità e tecnica. Fulcro della manovra, alimenta un possesso palla con percentuali stratosferiche. Cala il poker con un tiro chirurgico. Sontuoso

ZIELINSKI 7: parte un po’ in sordina, il Verona nel primo tempo chiude bene gli spazi. Poi sale in cattedra siglando il gol del 2-3 ben pescato da Kvara. Tanta intensità e intelligenza tattica. Grimaldello (dal 76′ ZERBIN s.v.)

LOZANO 7: manda in tilt Amione saltandolo sistematicamente. Affonda come una lama nel burro, confeziona l’assist per la rete di Kvara. Quando parte difficile stargli dietro. Furetto (dal 76′ POLITANO 7: ottimo impatto sulla gara. Infierisce sull’imbarazzante retroguardia scaligera con le sue scorribande, trova il gol del 2-5 e crea scompiglio fino alla fine. Esuberante)

OSIMHEN 7: inizio di gara difficile con pochi spazi, poi si sblocca siglando un gol soltanto all’apparenza facile. Importanti i suoi movimenti, come quello che spiana la via della porta a Lobotka. Tarantolato (dall’83’ OUNAS s.v.)

KVARA 7,5: esordio migliore non poteva esserci. Trova il gol con una bella zuccata di testa, poi assist visionario che manda in porta Zielinski. Tante giocate di qualità e sterzate che mandano al bar la difesa di casa. Devastante (dal 68′ ELMAS 6: entra a gara ormai già indirizzata, mette benzina nelle gambe. Compitino)