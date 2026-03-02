Napoli Calcio
Verona – Napoli 1-2, le pagelle: Hojlund fondamentale, Lukaku decisivo
Napoli Calcio
Beukema 6: solido dietro e attento sui cross. Sufficiente
Buongiorno 6: una prova difensiva discreta, riesce spesso a leggere bene le situazioni. Presente
Juan Jesus 6: soffre un po’ Bowie ma tutto sommato lo limita bene. Si becca un giallo nel finale. Lottatore
Politano 5,5: prova a dare imprevedibilità in fascia, ma irregolare nelle conclusioni. Discontinuo (dal 77′ Mazzocchi s.v.)
Lobotka 6: ordinato nel giro palla, non inventa ma mantiene equilibrio. Diligente (dal 73′ GILMOUR s.v.)
Elmas 6,5: tra i più pericolosi a centrocampo, cerca di dare ritmo e qualità. Vivace
Spinazzola 5,5: buoni spunti sulla fascia, ma manca il tocco decisivo. Incompiuto (dal 52′ Gutierrez 6: entra bene in partita, conferma i progressi fatti nelle precedenti gare. Risorsa)
Vergara 6: qualche bella giocata e diverse cavalcate palla al piede. Quando parte diventa pericoloso. Treno (dal 77′ Giovane 6,5: mette al centro il pallone del gol vittoria. Incisivo)
Højlund 7: vantaggio immediato con un colpo di testa preciso e tanto lavoro sporco per la squadra. Fondamentale
Alisson Santos 6: positivo nel movimento in profondità, dialoga bene con i compagni. Attivo (dal 73′ Lukaku 7.5: entra e al 96′ ritrova il gol con un tocco rapido che regala la vittoria agli azzurri. Una zampata che vale tre punti di platino. Decisivo)
YouTube
RSS