Verona – Napoli: 0-2. Milik e Lozano: gli azzurri espugnano il Bentegodi

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj (67′ Ghoulam), Allan (67′ Fabian Ruiz), Demme (72′ Lobotka), Zielinski, Politano (84′ Lozano), Insigne, Milik (72′ Mertens). A disp. Meret, Karnezis, Luperto, Mario Rui, Elmas, Younes, Callejon, Llorente. All.Gennaro Gattuso

Verona: Silvestri, Rrahmani, Kumbulla, Empereur, Faraoni, Amrabat (84′ Stepinski), Veloso, Lazovic (84′ Di Marco), Verre (76′ Pessina), Zaccagni (70′ Salcedo), Di Carmine (70′ Pazzini). All. Ivan Juric

Arbitro: Pasqua di Tivoli

Marcatori: 38′ A. Milik, 90′ H. Lozano

Note: ammoniti Faraoni, Koulibaly

Verona – Il Napoli riprende da dove aveva lasciato e riattacca il filo del campionato con il quarto successo consecutivo. Gli azzurri, oggi vestiti di verde con la maglia celebrativa per Dries Mertens “Top Score”, battono il Verona con lo stesso risultato dell’andata. Al San Paolo in autunno finì 2-0 con doppietta di Milik, al “Bentegodi” nel secondo giorno d’estate finisce ancora 2-0 sempre con Milik che apre la strada segnando la terza rete stagionale all’Hellas. E’ il decimo gol in campionato per Arek che sale in cielo per colpire di testa e firmare la sua doppia cifra personale. E nel finale c’è il ritorno di Lozano, che segna appena entrato la rete della sicurezza di testa su angolo di Ghoulam. Un lieto rientro per Faouzi. Il Chucky aveva segnato l’ultima volta in campionato giusto 7 mesi fa, il 23 novembre a San Siro col Milan: anche in quel caso con un colpo di testa. Dopo il trionfo in Coppa Italia il Napoli prosegue il suo cammino spedito. L’estate azzurra è appena ricominciata…

– PRIMO TEMPO –

9′ – avvio di partita su ritmi alti e molto aggressiva da parte di entrambe le squadre

18′ – destro in girata di Zielinski a cavallo dell’area: respinge Silvestri a terra

23′ – colpo di testa di Verre da pochi metri, alto

29′ – sinistro di Di Carmine, ben piazzato Ospina respinge

38′ – goooool Milik!

38′ – stacco di testa di Arek su cross di Politano e palla nell’angolo: 1-0!

43′ – sinistro di Veloso, vola Ospina a deviare

– SECONDO TEMPO –

47′ – incursione di Allan e gran parata di Silvestri

53′ – destro di Veloso, blocca Ospina

54′ – ammonito Faraoni

55′ – percussione e sinistro di Politano, devia Silvestri in tuffo

57′ – uscita volante di Ospina che salva su Di Carmine

59′ – ammonito Koulibaly

61′ – annullato gol al Verona dal VAR per fallo di mani in attacco di Zaccagni

65′ – destro di Insigne, blocca Silvestri

67′ – entra Ghoulam per Hysaj

67′ – entra Fabian Ruiz per Allan

70′ – entra Pazzini per Di Carmine

70′ – entra Salcedo per Zaccagni

72′ – entra Mertens per Milik

72′ – entra Lobotka per Demme

76′ – entra Pessina per Verre

81′ – destro a giro di insigne: alto di poco

84′ – entra Lozano per Politano

84′ – entra Stepinski per Amrabat

84′ – entra Di Marco per Lazovic

89′ – gran diagonale di Insigne, vola Silvestre e devia all’incrocio

90′ – goooooool Lozano!

90′ – calcio d’angolo a rientrare di Ghoulam e stacco del Chucky che segna di testa appena entrato: 2-0!

90′ + 2′ – ancora occasione per Lozano che in contropiede sfiora la doppietta

90′ + 6′ – finisce 2-0. Il Napoli si impone al Bentegodi

Fonte e Foto SSCNAPOLI.IT