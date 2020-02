Ventimiglia – Frontiera: traffico di esseri umani, fermata organizzazione criminale

Eseguita, questa mattina, dalla Polizia di frontiera di Ventimiglia un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Imperia nei confronti di 10 persone accusate di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e traffico di esseri umani. L’ordinanza scaturisce nell’ambito di un’indagine che ha individuato due organizzazioni criminali che favorivano l’immigrazione verso la Francia.

Tra i 10 arrestati di oggi anche una donna e soprattutto il capo e leader indiscusso del gruppo criminale.

L’uomo che per anni è riuscito ad evitare l’arresto, era ricercato e temuto negli ambienti malavitosi per essere privo di scrupoli, infatti era conosciuto alle Forze dell’ordine per la sua natura particolarmente aggressiva.