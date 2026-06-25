Venezuela – Violento terremoto: 164 morti, 1000 feriti e oltre 10mila dispersi

Due violente scosse di terremoto hanno messo in ginocchio il Venezuela. Il bilancio provvisorio parla di 164 morti, 1000 feriti e oltre 10mila dispersi. Decine gli edifici crollati a La Guaira, la cittadina di circa 40.000 a una ventina di km dalla capitale Caracas. Si scava tra le macerie, tre fratellini sono stati estratti vivi. La presidente Delcy Rodriguez dichiara lo stato d’emergenza.