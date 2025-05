Venezuela – Liberazione connazionale Alfredo Schiavo, le parole del Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Cirielli

In relazione alla liberazione del cittadino italo-venezuelano Alfredo Schiavo, il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Edmondo Cirielli, ha dichiarato: “A nome del Governo italiano, esprimo soddisfazione per l’avvenuta liberazione di Alfredo Schiavo, detenuto da cinque anni nelle carceri venezuelane, e apprezzamento per l’eccellente gioco di squadra che ha portato alla sua scarcerazione. Ringrazio Nicolas Maduro per il suo personale intervento in una vicenda che ha coinvolto anche la Comunità di Sant’Egidio con il suo prezioso lavoro di mediazione. Auspico che un simile risultato sia rapidamente raggiunto anche nel caso del connazionale Alberto Trentini e degli altri italiani che si trovano in una situazione analoga”.