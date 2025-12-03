Venezuela – Arrestato leader del principale sindacato nazionale

La polizia venezuelana ha arrestato il segretario generale della Confederazione dei Lavoratori del Venezuela (Ctv) e figura storica del movimento sindacale, José Elías Torres. La notizia è stata diffusa da alcune organizzazioni per i diritti umani, secondo cui l’arresto sarebbe avvenuto sabato nell’abitazione del sindacalista, dove gli agenti avrebbero effettuato anche una perquisizione. L’arresto si inserisce in un contesto di crescenti tensioni politiche e sociali. Da mesi diverse organizzazioni denunciano un modello ricorrente di arresti arbitrari e casi di sparizioni forzate, in un clima che continua a restringere gli spazi democratici nel Paese.