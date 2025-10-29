Venezia – Pedopornografia online con IA, un arresto

Aveva prodotto oltre 900 immagini, in cui erano coinvolti dei minorenni, create con l’intelligenza artificiale utilizzando un sofisticato sistema tecnologico. L’uomo, un 52enne residente a Venezia, è stato arrestato dai poliziotti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia postale di Venezia per produzione di contenuti pedopornografici.

L’attività investigativa era partita dalla segnalazione di un’organizzazione internazionale per la tutela dei minori online ed è stata coordinata dalla procura della Repubblica di Venezia.

Attraverso complesse attività di digital forensic e l’analisi dei dati telematici, gli investigatori hanno individuato l’uomo e, in seguito a una perquisizione domiciliare, hanno scoperto che nella sua abitazione aveva un sistema tecnologico avanzato con cui creava i contenuti pedopornografici.

Gli accertamenti tecnici eseguiti dagli specialisti sui dispositivi dell’indagato hanno rivelato che i contenuti, pur essendo privi di corrispettivo reale, erano stati prodotti utilizzando modelli di intelligenza artificiale generativa e risultavano estremamente realistici, tanto da essere difficilmente distinguibili da fotografie autentiche.