Venezia – Napoli 0-0, le pagelle: Raspadori e McTominay ci provano, Lukaku discontinuo

MERET 6: un paio di parate importanti, qualche rischio in uscita ma tutto sommato resta in controllo. Presente

DI LORENZO 6: nessuna sbavatura in fase difensiva, si sgancia quando trova spazio. Pendolo

RRAHMANI 6,5: gran salvataggio sulla linea, si fa sentire sulle palle alte. Fondamentale (dal 76′ JUAN JESUS s.v.)

BUONGIORNO 6: soffre un po’ Zerbin, non manca qualche piccola sbavatura ma nel complesso regge bene. Tenace

POLITANO 5,5: non trova il guizzo giusto, tanti errori negli appoggi e nelle conclusioni. Opaco

GILMOUR 6: viene a prendersi il pallone fin dentro la propria area di rigore, esce palla al piede con personalità. Preciso (dal 76′ ANGUISSA s.v.)

LOBOTKA 5,5: soffre la pressione alta del Venezia, non trova le giuste geometrie. Si vede davvero poco per i suoi standard. Offuscato

MCTOMINAY 6,5: vicinissimo al gol di testa, si inserisce costantemente rendendosi sempre pericoloso. Tagliente

SPINAZZOLA 6: spinge tanto arrivando spesso sul fondo. Prezioso in ripiegamento. Stantuffo (dal 76′ OLIVERA s.v.)

RASPADORI 6,5: colpisce un palo clamoroso in avvio, poi chiama Radu alla parata. Cala un po’ col passare dei minuti ma resta tra i più pericolosi. Convincente (dal 76′ OKAFOR s.v.)

LUKAKU 5,5: trova qualche buona trama con Raspadori, Radu gli nega il gol. Cala vistosamente nella ripresa. Discontinuo (dall’86’ SIMEONE s.v.)