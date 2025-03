Venezia-Napoli: 0-0. Al Penzo il Napoli sbatte contro il palo e un Radu in formato MVP

Finisce 0-0 il lunch match tra Venezia e Napoli, con gli azzurri di Conte che sprecano l’occasione di allungare in vetta, in attesa del big match tra Atalanta e Napoli. Pronti-via un palo di Raspadori illude i partenopei, che però nel resto della gara si ritrovano un Radu in grandissima forma, che blocca i tentativi di Lukaku e Mc Tominay. Dall’altro lato un Venezia volitivo, che più volte si rende pericoloso in ripartenza soprattutto con l’ex Zerbin.

Oltre al palo di Raspadori in avvio, l’occasione più ghiotta è sulla testa di Lukaku, al 45°, con Radu che viene salvato dalla gol-line technology. Per il Venezia da segnalare un tiro di Nicolussi Caviglia a botta sicura, salvato sulla linea da Rrhamani.

IL TABELLINO

VENEZIA-NAPOLI 0-0

VENEZIA (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez (87′ Busio), Nicolussi Caviglia, Duncan (70′ Doumbia), Ellertsson (87′ Haps); Fila (70′ Gytkjaer), Maric (38′ Oristanio). All. Di Francesco.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (76′ Juan Jesus), Buongiorno; Politano (76′ Olivera), Gilmour (76′ Anguissa), Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori (76′ Okafor), Lukaku (87′ Simeone). All. Conte.

ARBITRO: Dionisi

AMMONITI: Candé (V), Nicolussi Caviglia (V), Olivera (N)