Venezia – Aggredisce la compagna e fugge con i figli piccoli, rintracciato

A Venezia, un 33enne ha picchiato la compagna ed è fuggito con i figli minori dopo una violenta lite, l’uomo è ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni personali ed è stato rintracciato in provincia di Bergamo dai poliziotti della Squadra mobile di Venezia.

Gli agenti hanno eseguito nei confronti del 33enne la misura cautelare del divieto di avvicinamento, con applicazione di braccialetto elettronico, disposta dal Tribunale veneziano.

L’uomo dopo l’ennesimo litigio violento nell’ambito di una relazione sentimentale costellata da reiterate vessazioni e ripetute violenze, fisiche e psicologiche è riuscito a fuggire con i suoi due figli minori.

Sulle tracce del 33enne si sono attivati immediatamente i poliziotti della Squadra mobile di Venezia e quelli del commissariato di Mestre che attraverso, sistemi di localizzazione e sorveglianza, hanno intrapreso un’ampia rete di scambio informativo con la Polizia Ferroviaria, Polizia stradale ed altre Squadre mobili del territorio per individuare il rifugio dell’uomo.

Gli agenti sono riusciti, così, a ricostruire gli spostamenti del 33enne e a localizzarlo in un piccolo centro della bergamasca. I bambini sono stati trovati in buone condizioni di salute e riaffidati alla madre.