Vela – Festa per il Circolo Nautico Torre del Greco nella regata “Sulle rotte dei Borbone”

Festa grande al Circolo Nautico di Torre del Greco in occasione dell’edizione 2025 del trofeo “Sulle rotte dei Borbone”, l’annuale regata organizzata nelle acque antistanti il porto torrese nell’ambito del programma “Itinerari Vesuviani” promosso dalla fondazione ente ville vesuviane.

Successo sia in termini organizzativi, con quasi quaranta barche in acqua per la prova valida anche quale settima tappa del campionato primaverile promosso dalla Lega Navale Italiana presieduta da Michele Sorrenti, sia nella classifica finale, dominata dalle imbarcazioni del sodalizio di casa. Prima assoluta, infatti, si è classificata Papicciotto, imbarcazione di Sergio Giusti appartenente proprio al Circolo Nautico di Torre del Greco. Al secondo posto è arrivata un’altra barca di casa, Jeko 3, prima in termini assoluti come tempo ma finita sul secondo gradino del podio nella classifica che tiene conto anche degli handicap dovuti alle varie categorie. Per Jeko 3 anche la soddisfazione della vittoria nella classifica del trofeo della legalità. Terza infine è arrivata Gaba, altra barca del circolo corallino.

La prova, svoltasi domenica 25 maggio, ha potuto godere di condizioni ideali: cielo limpido, vento buono e mare calmo. Aspetti che hanno reso spettacolare la regata, colorando le acque del golfo grazie alle tante vele che hanno invaso le acque del golfo. Soddisfatti il presidente del Circolo Nautico di Torre del Greco, Gianluigi Ascione, e il presidente della fondazione ente ville vesuviane, Gennaro Miranda: “È stata una bella giornata di sport e mare. I componenti degli equipaggi che hanno partecipato alla manifestazione, hanno saputo dare spettacolo e alla fine l’intero contesto ha premiato gli sforzi organizzativi profusi per realizzare l’intera manifestazione”.

Ora l’attesa è tutta concentrata sulla cerimonia di premiazione, in programma il prossimo 5 giugno a Villa Campolieto.