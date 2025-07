Vela – Doppia gioia per il Circolo Nautico Torre del Greco

Doppia festa per il Circolo Nautico Torre del Greco grazie alla vela. La prima soddisfazione è giunta dall’Om Ledro Match Race, la tappa italiana del prestigioso World Match Racing Tour svoltasi fino a domenica 29 giugno e che ha visto la partecipazione di dodici team, in rappresentanza di otto nazioni. A trionfare è stato il timoniere Rocco Attili, che si è avvalso della collaborazione tra gli altri di Gianluca Perasole (tesserato con il sodalizio del presidente Gianluigi Ascione).

La manifestazione si è aperta con un round robin, nel quale l’equipaggio azzurro ha chiuso al secondo posto, a pari punti con l’estone Mati Sep, posizione che ha consentito l’accesso alle semifinali e la sfida contro il francese Tom Foucher (terzo al round robin).

La prima giornata di semifinali, al meglio delle cinque prove, si era conclusa con un parziale di 2-0 a favore dei transalpini. Una situazione del tutto ribaltata il giorno seguente dall’equipaggio del timoniere Attili, capace di arrivare al 3-2 conclusivo e di accedere così alla finale contro l’olandese Lennard Bal.

Una sfida che gli azzurri hanno saputo chiudere in loro favore per 3-1, aggiudicandosi per il secondo anno consecutivo il prestigioso titolo. Il prossimo appuntamento del World Match Racing Tour sarà l’International de France a Pornichet.

Nelle ore in cui Gianluca Perasole portava a casa il prestigioso successo nelle acque del Trentino Alto Adige, il Circolo Nautico Torre del Greco celebrava anche il successo nella seconda selezione regionale della classe Optimist di Riccardo Di Maggio, 10 anni il prossimo 7 luglio e già vincitore della prima prova. Un doppio trionfo che di fatto spalanca al giovanissimo velista torrese le porte del campionato italiano di categoria.