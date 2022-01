Vaccini a bambini: open day all’istituto Rodinò di Ercolano

Vaccini a bambini: open day all’istituto Rodinò di Ercolano

La campagna promossa dall’Asl Napoli 3 Sud per incentivare le somministrazioni ai bimbi da 5 a 11 anni fa tappa ad Ercolano. Appuntamento mercoledì 5 gennaio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 13.30 presso l’Istituto Comprensivo Giulio Rodinò.

L’open day vaccinale pediatrico si terrà nei locali dell’istituto di via IV Novembre 43. Per velocizzare l’accesso ai box vaccinali è preferibile effettuare la registrazione alla piattaforma SORESAraggiungibile all’indirizzo https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino. Qualora i vaccinandi non siano registrati, si provvederà alla registrazione contestualmente alla vaccinazione. E’ necessario presentarsi muniti di documento di riconoscimento e tessera sanitaria.