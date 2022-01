Vaccinazioni Covid-19: dal 14 gennaio l’Asl Napoli 3Sud adotta il sistema di prenotazione

«Considerate la recrudescenza del contagio, l’obbligatorietà della vaccinazione per gli over 50 e l’eccezionale affluenza ai punti vaccinali, che non consente un’ordinata e programmata fruizione della somministrazione del vaccino, con conseguente disagio per cittadini e personale sanitario – spiega l’assessore alla Sanità, Francesco Longobardi -, l’Asl Napoli 3Sud adotterà, a partire dal 14 gennaio, un nuovo modello organizzativo per l’adesione alla vaccinazione».