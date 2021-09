Usa – Uragano Ida sulla costa nordorientale, almeno 45 morti

Almeno 45 persone hanno perso la vita in seguito alle inondazioni sulla costa nordorientale degli Usa causate dal passaggio dell’uragano Ida. Lo riportano diversi media Usa, il bilancio è ancora provvisorio. Il maggior numero dei morti e dei dispersi si è registrato negli Stati di New York e del New Jersey. Sulla città di New York si sono abbattuti ieri, nell’arco di soli 60 minuti, 80,01 mm di pioggia, la più grande quantità d’acqua mai caduta sulla metropoli statunitense: lo riporta Sky News. La governatrice Hochul ha dichiarato lo stato di emergenza.