Usa – Uomo attacca i passeggeri con una forchetta su un aereo

Sono emersi nuovi dettagli in seguito all’atterraggio imprevisto di un aereo Lufthansa: secondo la Procura degli Stati Uniti, un passeggero ha ferito due adolescenti con una forchetta di metallo sul volo da Chicago a Francoforte. Il 28enne avrebbe colpito uno dei 17enni alla spalla e l’altro alla nuca sabato, ha annunciato la Procura dello Stato del Massachusetts. Quando l’equipaggio è intervenuto, l’uomo ha imitato una pistola con le dita, se l’è messa in bocca e ha premuto un grilletto immaginario, secondo la dichiarazione. Ha poi colpito una donna con un pugno e ha tentato di fare lo stesso con un membro dell’equipaggio. Diversi media hanno riportato l’incidente. L’aereo è stato dirottato su Boston, dove il sospettato è stato arrestato, ha poi aggiunto. È accusato di aggressione con arma pericolosa a bordo di un velivolo. Se condannato, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, l’uomo rischia fino a dieci anni di carcere. Lufthansa ha confermato che un aereo ha dovuto tornare indietro a causa di un “passeggero ribelle”, ma non ha specificato cosa sia successo esattamente, rimandando le indagini alle forze dell’ordine locali. Secondo Lufthansa, sono stati organizzati soggiorni in hotel e prenotati voli sostitutivi per i restanti 362 passeggeri. È stato inoltre offerto loro supporto psicologico da un team appositamente formato.