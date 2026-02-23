Usa – Uomo armato entra a Mar-a-Lago, il Secret Service lo uccide

Momenti di paura a Mar-a-Lago, nella residenza del presidente Usa Donald Trump, che non era comunque presente in quanto è rimasto a Washington nel weekend. Un uomo è entrato nel perimetro della villa in piena notte con un fucile e una tanica di benzina. Il Secret Service con l’aiuto della polizia di Palm Beach lo ha affrontato e, di fronte alla sua resistenza a deporre le armi, gli ha sparato e lo ha ucciso. I dettagli sull’incidente sono ancora scarsi.