Usa – Uccisione di Charlie Kirk, Trump: “Presunto killer in custodia”

Il presunto killer di Charlie Kirk è sotto custodia delle autorità. Lo ha reso noto il presidente americano Donald Trump in un’intervista a Fox. “Con un alto grado di certezza, abbiamo la persona sospettata” dell’assassinio, ha aggiunto. Trump, nell’intervista, ha detto di sperare che il killer di Charlie Kirk sia condannato a morte. L’uccisione di Charlie Kirk sembra essere un “episodio isolato, non parte di una rete”, ha aggiunto il presidente Usa.