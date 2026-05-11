Fonte e foto sportellodeidiritti.org

Usa – Tragedia all’aeroporto di Denver: aereo investe pedone in fase di decollo

Sabato mattina del 9 maggio 2026, all’aeroporto di Denver, negli Stati Uniti d’America, un aereo in servizio sul volo F9-4345 da Denver, Colorado, a Los Angeles, California, ha investito una persona sulla pista durante il decollo. La persona è deceduta. Secondo quanto riportato dai media, il pilota ha informato il controllo del traffico aereo che “una persona aveva attraversato la pista”. “Ci stiamo fermando sulla pista”, ha comunicato via radio alla torre di controllo, e ha continuato: “Abbiamo appena investito qualcuno. C’è un incendio al motore”. Secondo quanto comunicato dall’aeroporto, l’incidente è avvenuto venerdì sera (ora locale, sabato alle 7:19 ora italiana). Un motore dell’Airbus A321 ha preso fuoco per un breve istante, causando l’interruzione del decollo. I passeggeri sono stati evacuati tramite gli scivoli di emergenza. Un passeggero è rimasto ferito. Citando un dipendente dell’aeroporto rimasto anonimo, i media hanno riferito che il pedone è stato “almeno parzialmente” risucchiato in una turbina, provocando l’incendio del motore. Le condizioni del pedone non sono state immediatamente rese note. L’aeroporto ha riferito che l’incendio al motore è stato rapidamente spento. Secondo la compagnia aerea Frontier, l’Airbus A321, con a bordo 224 passeggeri e sette membri dell’equipaggio, era in volo verso Los Angeles. Del fumo si è sviluppato in cabina, provocando l’attivazione degli scivoli di emergenza. “Siamo profondamente rattristati da questo incidente”, si legge nella dichiarazione. La pista, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, rimarrà chiusa durante le indagini.