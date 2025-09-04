Fonte sportellodeidiritti.org

Usa – Texas, terrore in spiaggia: squalo attacca bambina di 8 anni

Una divertente vacanza in famiglia sulla costa del Texas si è trasformata nel peggior incubo per una bambina di 8 anni quando è stata attaccata dal suo surf. Harper Ochoa stava sguazzando in acque poco profonde durante una vacanza al mare durante il fine settimana del Labor Day quando qualcosa le ha stretto la gamba. Lo squalo ha strappato un enorme pezzo di carne di Harper sotto il polpaccioo. Inizialmente, la famiglia pensava che potesse essere stata una pastinaca a sbranarla sulla spiaggia di Galveston, in Texas. Harper ha urlato e ha allertato un membro della famiglia, che l’ha aiutata a uscire dall’acqua. Poi hanno notato che un grosso pezzo della sua gamba sotto il polpaccio era sparito. “C’era così tanto sangue che era difficile dire cosa stesse succedendo”, ha detto la mamma di Harper, Christa Ochoa, all’affiliata della rete TV CBS KWTX. .Pochi giorni dopo l’attacco, Harper è stata rimandata in ospedale dopo che la sua ferita si è infettata. Le sono stati somministrati antibiotici e rimarrà in ospedale per alcuni giorni, ha riferito il telegiornale della KWTX. I medici hanno confermato che la piccola Ochoa non subirà alcun danno a lungo termine e sperano che si riprenda rapidamente. Gli attacchi di squali a Galveston sono rari, ma non impossibili. “È davvero raro”, ha detto a People il capo della pattuglia di Galveston Beach, Peter Davis. “Ne ho lavorati alcuni nella mia carriera, e quelli che ho visto erano morsi di squalo, non attacchi, il che significa che si è trattato di un caso di scambio di identità in cui si sono attaccati a un essere umano e hanno nuotato via”. Nel maggio 2024, l’adolescente dell’Oklahoma Damiana Humphrey si trovava in acque profonde fino alla vita al largo di Galveston quando uno squalo si è attaccato alla sua mano. Istintivamente ha dato un pugno allo squalo, che alla fine l’ha liberata. Damiana è stata portata d’urgenza in ospedale, dove i medici hanno trovato quattro tendini recisi nella sua mano e hanno eseguito un intervento chirurgico. Si è ripresa completamente con la terapia fisica. Un altro attacco durante il fine settimana del Labor Day, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha preso di mira un bambino di 8 anni che stava facendo snorkeling vicino a Horseshoe Reef a Key Largo, in Florida. Ha riportato gravi ferite alle gambe, spingendo i soccorritori ad applicare due lacci emostatici prima di essere trasportato in aereo in un centro traumatologico. Il ragazzo si sta ora riprendendo dopo essere stato ricoverato d’urgenza in chirurgia a causa di una grave perdita di sangue.