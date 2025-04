Usa – Sparatoria in un college della Florida: due morti

Due persone sono rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nel campus della Florida State University, a Tallahassee, capitale dello Stato americano. Identificato il sospetto killer, si tratta di uno studente di 20 anni, figlio di un’agente della polizia della contea. Il ragazzo, ferito nella colluttazione con la polizia, si trova in ospedale ma non sono chiare le condizioni in cui versa. Sarebbero altre sei le persone ferite e trasportate in ospedale.