Usa – Sparatoria a Seattle, muore 16enne

Un 16enne ucciso e un altro ricoverato in terapia intensiva al culmine di una sparatoria a Seattle, nella zona vicino al Congresso occupata dai manifestanti che protestano per la morte di George Floyd. Lo riportano media locali. Si tratta della quarta sparatoria negli ultimi dieci giorni nella zona presidiata da manifestanti, che si è trasformata in un vero e proprio Far West.