Usa – Schianto in elicottero, muore con la figlia 13enne la leggenda dell’NBA Kobe Bryant

Il cestista Kobe Bryant è morto in un tragico incidente in elicottero in California. Nove le vittime, tra cui la figlia 13enne della leggenda dell’NBA Gianna Maria, astro nascente del basket femminile. Il velivolo privato di Bryant si è schiantato al suolo poco dopo il decollo ed ha preso fuoco, inutili i soccorsi. Pare che Kobe e la figlia si stessero dirigendo per una sessione di allenamenti alla Mamba Academy, l’accademia di basket da lui fondata. Sono in corso le indagini per risalire alle cause dell’incidente. Bryant lascia la moglie Vanessa e gli altri tre figli: Natalia, Bianca e il neonato Capri. Sotto shock l’America e il mondo dello sport.