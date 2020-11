Foto da Wikipedia

Usa – Joe Biden è il nuovo presidente

Dopo quattro giorni e un’attesa interminabile è arrivato finalmente il verdetto, Joe Biden è il 46esimo presidente degli Stati Uniti. Biden torna così alla Casa Bianca, dove per otto anni è stato il braccio destro di Barack Obama. Per la prima volta ci sarà una vicepresidente donna, Kamala Harris. Lo sconfitto Donald Trump intanto non riconosce la vittoria di Biden, visto che inizierà un’offensiva legale volta al riconteggio dei voti in alcuni Stati.