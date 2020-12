Usa – Il presidente Biden si vaccina in diretta televisiva

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, insieme alla futura first lady Jill, si è vaccinato in diretta televisiva lanciando un appello agli americani: “Fatelo tutti, è sicuro”. C’è comunque grande preoccupazione per un’ondata di contagi e di vittime che Oltreoceano già conta oltre 17,8 milioni di casi e quasi 320 mila morti.

Intanto via libera negli Usa anche alla somministrazione delle prime dosi di Moderna. Il tutto a pochi giorni dalla partenza della vaccinazione di massa attraverso il vaccino Pfizer-BioNTech.