Usa – Corpo di un clandestino trovato nel carrello di un aereo

Ancora una vittima nella fuga disperata da guerra e povertà. Macabra scoperta questa domenica 28 settembre, durante un controllo di routine all’arrivo di un volo proveniente dall’Europa: un clandestino si nascondeva nel carrello di atterraggio dell’aereo. Il cadavere di un uomo è stato trovato su un aereo dell’American Airlines all’aeroporto internazionale di Charlotte Douglas, in Carolina del Nord, negli Stati Uniti d’America. Una volta arrivato, gli operai hanno trovato il corpo durante il successivo controllo, si legge nel rapporto dell’autorità portuale. Il contesto non è ancora chiaro: la polizia che conferma la morte di un “clandestino” senza specificarne l’età ed il sesso, ha avviato le indagini del caso. “Eventi come questo accadono sporadicamente”, ha detto il portavoce. Mentre i clandestini hanno già utilizzato il vano ruote degli aerei per intrufolarsi nei voli, le autorità e i funzionari della compagnia aerea non hanno fornito una ragione per cui la persona sia stata trovata lì. La American Airlines ha dichiarato che il vano ruota è accessibile solo dall’esterno dell’aereo e non è ancora chiaro come o quando la persona sia entrata. La polizia di Charlotte-Mecklenburg (CMPD) e la American stanno collaborando alle indagini. Sebbene non sia chiaro se la persona stesse tentando di intrufolarsi clandestinamente durante il volo, non è raro che le persone utilizzino i passaruota, i vani anteriori e altre aree non pressurizzate per intrufolarsi a bordo dell’aereo. La mancanza di ossigeno e il rischio di essere schiacciati dalle ruote dell’aereo rendono questa pratica spesso mortale. Un corpo umano esposto per molte ore a temperature fino a -50°C rischia gravi congelamenti e la perdita degli arti, anche se la totale mancanza di ossigeno a 10.000 metri di altitudine o più non porta alla morte cerebrale. Ma nonostante il tasso di mortalità per la maggior parte dei clandestini che navigano a bordo di un aereo sia elevato, alcune persone sono sopravvissute a questa terribile esperienza. Nel 2023, a Parigi, è stata trovata una persona viva nel vano carrello di atterraggio di un aereo di una portaerei algerina. A gennaio 2022, un uomo è stato trovato vivo nel carrello anteriore di un aereo cargo in arrivo dal Sudafrica all’aeroporto Schiphol di Amsterdam, e un uomo è riuscito a salire nel vano carrello di atterraggio di un volo American Airlines dal Guatemala a Miami nel 2021, prima di essere portato in ospedale all’arrivo negli Stati Uniti. Nel 2014, un ragazzo di 15 anni sarebbe riuscito a nascondersi nel vano ruote di un aereo e a sopravvivere a un volo di 5 ore e mezza della Hawaiian Airlines da San Jose a Maui. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, oltre la tragedia umana, quello che è successo indica una grave violazione della sicurezza negli aeroporti. Negli ultimi anni, diversi clandestini, tra cui adolescenti africani, hanno provato a fuggire nello stesso modo dai loro Paesi. Le temperature scendono a -50° tra i 9 e i 10mila metri, altitudine alla quale volano gli aerei di linea. Le custodie del carrello di atterraggio non sono né riscaldate né pressurizzate.