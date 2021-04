Usa – Cade l’obbligo delle mascherine all’aperto per i vaccinati

Svolta negli Usa nella gestione dell’emergenza da Covid-19. Allentato infatti l’uso delle mascherine all’aperto per le persone pienamente vaccinate. Ad aggiornare le linee guida sulle misure da rispettare nella pandemia sono stati i dirigenti del Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), l’agenzia federale per la prevenzione delle malattie, insieme ai membri della task force della Casa Bianca. Gli americani pienamente vaccinati non sono obbligati a portare la mascherina all’aperto, a meno che non si tratti di eventi con grandi folle di estranei. Si continua invece a raccomandare la mascherina nei luoghi al chiuso. Per i non vaccinati resta d’obbligo della mascherina negli incontri all’aperto con altre persone non immunizzate.