Usa – Attacco a Malibu, puma ferisce 11enne

Scene drammatiche si sono verificate nell’idilliaco quartiere delle celebrità di Malibu: un puma ha attaccato e ferito una bambina di 11 anni nel cortile di una casa di residenti. L’animale ha poi preso di mira la madre e un altro bambino, hanno riferito le autorità. L’ attacco del felino è avvenuto domenica sera in un quartiere residenziale sulla famosa Pacific Coast Highway, secondo quanto riportato dai media statunitensi. Non sono stati rilasciati ulteriori dettagli sull’identità delle vittime. Secondo il rapporto, la bambina si trovava nella proprietà di famiglia vicino al pollaio quando il puma le si è avvicinato silenziosamente alle spalle e l’ha colpita all’improvviso, mordendole un braccio, una gamba e la schiena! Mentre la bambina urlava di dolore, sua madre e uno dei suoi fratelli si sono precipitati ad aiutarla. Ma invece di fuggire, il puma ha inseguito anche loro, ha detto al Los Angeles Times Peter Tira, portavoce del Dipartimento delle Risorse Naturali della California. Secondo Tira, un altro membro della famiglia si è precipitato sul posto con una pistola elettrica. Il sibilo dell’arma è stato sufficiente a spaventare definitivamente il predatore. Dopo l’attacco, i genitori hanno portato l’undicenne in ospedale. Fortunatamente, le ferite non erano profonde. Poco dopo, sono arrivati la polizia e gli esperti di fauna selvatica. Il puma è stato classificato come “minaccia per la sicurezza pubblica” ed è stato rapidamente localizzato vicino alla scena del crimine e poi ucciso. Un test del DNA ha poi confermato che il predatore era effettivamente l’aggressore. Non è la prima volta che dei puma, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, attacchino in questa area esseri umani. Un incidente simile si è verificato nel vicino Malibu Creek State Park nel settembre 2024: un puma ha attaccato un bambino di 5 anni che giocava vicino al tavolo da picnic della sua famiglia. Il bambino è scappato con ferite non gravi. Il predatore è stato colpito e ucciso. E: Alla fine di luglio 2025, un puma ha attaccato un bambino di 4 anni in un parco nazionale nello Stato di Washington. La vittima è stata trasportata in ospedale con un elicottero di soccorso. Anche il puma, dotato di collare GPS, è stato localizzato e ucciso. Dal 1986, nella sola California sono stati registrati 27 attacchi confermati di puma contro esseri umani, la maggior parte dei quali non mortali. Tuttavia, come spiega la D.ssa Diana D’Agata, Veterinary Surgeon nel Regno Unito, esperta di fauna selvatica, il numero di avvistamenti è in lieve aumento, soprattutto all’interno di parchi e aree naturali dove i grandi predatori stanno lentamente riconquistando gli spazi perduti dopo decenni di caccia indiscriminata. Come accade anche qui in Europa, molti grandi carnivori sono in aumento, grazie a politiche conservazione che, se da un lato favoriscono la biodiversità, dall’altro impongono nuove sfide nella gestione della coesistenza tra fauna e attività umana. I puma (Puma concolor), conosciuti anche come coguari o leoni di montagna, sono come altri grandi predatori animali schivi e solitari. Di solito, evitano gli esseri umani e cacciano principalmente di cervi, lepri, roditori e altri mammiferi. Gli attacchi verso le persone, specie verso i bambini, possono però verificarsi in circostanze del tutto eccezionali e, quando accade, ricevono grande attenzione mediatica, nonostante siano estremamente rari. I motivi che possono spinge un puma ad attaccare un essere umano sono tanti e dipendono naturalmente anche dal contesto e dall’individuo. La fame o la scarsità di prede, per esempio, possono spingere l’animale a rischiare un attacco insolito, così come i giovani individui, magari da poco separati dalla madre, possono a volte essere più audaci e poco esperti per catturare prede più difficili. Anche animali messi alle strette o madri accompagnate da cuccioli, possono reagire attaccando. Anche malattie o ferite gravi possono causare attacchi anomali, così come la perdita di timore verso la nostra specie, spesso legata alla frequentazione eccessiva di aree turistiche dove gli animali si abituano alla presenza umana, specialmente se vi è l’abitudine a lasciare cibo o avanzi sui sentieri. In ogni caso, ricordano gli esperti, la presenza dei puma è un indicatore importante della salute degli ecosistemi montani e forestali del Nord America. Imparare a rispettare i loro spazi e ad adottare comportamenti corretti durante le escursioni resta il modo migliore per evitare situazioni pericolose.