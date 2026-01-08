Usa – Agente dell’Ice uccide una donna a Minneapolis

Un agente delle forze federali anti-immigrazione ha sparato e ucciso una donna, moglie di un attivista, durante un blitz a Minneapolis. La donna, una poetessa 37enne madre di tre figli, è stata ferita mortalmente con tre colpi di pistola alla testa per aver ignorato l’ordine dell’Ice di uscire dall’auto di cui era al volante, aver messo la marcia indietro e aver cercato di andarsene. L’Ice afferma che la donna ha deliberatamente puntato il suo Suv contro gli agenti.