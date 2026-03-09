Uniti contro la Violenza di Genere”, evento promosso dai Lions Club Castellammare di Stabia Host e dal Club Branch Gragnano

“Uniti contro la Violenza di Genere” è il tema dell’evento promosso dai Lions Club Castellammare di Stabia Host e dal Club Branch Gragnano Valle dei Mulini, che si terrà venerdì 13 marzo alle ore 19:00, presso l’Hotel Parco di Gragnano.

La serata, che sarà un momento di incontro, riflessione e impegno collettivo dedicato a un tema che riguarda e coinvolge l’intera comunità, vedrà la partecipazione dello scrittore Roberto Emanuelli con il libro “Tutta questa Felicità” che offre spunti di profonda sensibilità e consapevolezza sui temi delle relazioni, delle fragilità e della forza necessaria per contrastare ogni forma di violenza.

“Crediamo fermamente che solo attraverso una rete unita e collaborativa tra associazioni, istituzioni e cittadini sia possibile promuovere una cultura del rispetto, dell’ascolto e della parità -spiega Maia Manco, cerimoniera Lions Club Castellammare di Stabia Host-”.

L’evento, condotto da Monica Citarella, si aprirà con i saluti di Pasquale Coticelli, presidente Lions Club Castellammare di Stabia Host, e di Loredana Lignola, responsabile III Circoscrizione “Lotta alla violenza di genere e la valigia di Caterina”. Michele Di Nocera leggerà brani tratti dal romanzo di Roberto Emanuelli.

Prevista anche l’esposizione di opere a tema realizzate dagli artisti dell’associazione 9ARTE.

La serata si concluderà con una sfilata di moda della boutique Titta, con sedi al Vomero e a Meta di Sorrento.