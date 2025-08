Un francobollo per il Napoli campione d’Italia: presentazione ufficiale a Castel di Sangro

CASTEL DI SANGRO – Il Napoli campione d’Italia 2024/2025 entra nella storia postale italiana: al Palasport di Castel di Sangro è stato presentato oggi il francobollo dedicato alla squadra vincitrice dello scudetto. L’iniziativa di Poste Italiane si è svolta nell’ambito del ritiro pre-campionato della formazione partenopea, che per il sesto anno consecutivo ha scelto la località abruzzese come sede della preparazione estiva.

“Oggi è stata scritta una pagina di storia importante che suggella l’alleanza tra Comune, Regione e Squadra, con la piena partecipazione di Poste italiane. Un momento che è anche il simbolo di un grande risultato, non solo calcistico. Accogliere il Napoli e celebrare, per la seconda volta, il suo successo con l’emissione e l’annullo di un francobollo rappresentativo è per Castel di Sangro un onore ed è anche la conferma del legame profondo che ci lega”, ha evidenziato il sindaco Angelo Caruso.

La cerimonia è stata aperta dal primo cittadino e ha visto gli interventi del sottosegretario alle Imprese e al Made in Italy, Fausta Bergamotto, del consigliere regionale Marilena Rossi, di Gianluca Baiesi, responsabile del ritiro del Napoli calcio, Marco Di Nicola responsabile commerciale filatelia di Poste Italiane, Cristiano Napoli, per l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e di Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia, che ha moderato l’evento.

Nel corso dell’incontro è stata svelata la gigantografia del francobollo, poco prima dell’annullo filatelico speciale, con firma della cartolina commemorativa.

Il francobollo celebra lo scudetto del Napoli, e sottolinea il valore sportivo e simbolico di un successo che ha caratterizzato la stagione calcistica 2024/2025.