Un click per il Sarno – Gori e i fratelli Abbagnale in campo per la salvaguardia del fiume

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, che ricorre il 5 giugno di ogni anno, GORI lancia la campagna “Un Click per il Sarno”, rinnovando il suo impegno per la salvaguardia del fiume campano noto, purtroppo, per essere tra i più inquinati d’Europa. Attraverso il volto e la voce dei fratelli Carmine e Giuseppe Abbagnale, ex canottieri originari di Pompei e vincitori di due titoli olimpici e sette mondiali, l’azienda invita i suoi utenti ad aderire al servizio Bolletta Web, che annulla definitivamente l’invio cartaceo e consente di ricevere le fatture GORI direttamente sulla casella personale di posta elettronica, senza ritardi e senza costi aggiuntivi. Un gesto semplice e veloce, ma soprattutto un’azione che fa bene all’ambiente: ad ogni adesione a Bolletta Web, GORI devolverà 1 euro all’iniziativa “Un Click per il Sarno”, che si inserisce nell’ambito di una più ampia pianificazione per la tutela e la valorizzazione del territorio servito.

Si tratta, infatti, solo del primo step del progetto “GORI per il Sarno”, sviluppato in collaborazione con l’associazione ambientalista Marevivo Onlus, con cui è stato stipulato un protocollo d’intesa per la realizzazione del programma, organizzato in una serie di piani di azione aperti alla partecipazione anche di altre associazioni che vorranno unirsi. “Il lockdown ci aveva abituati ad immagini nuove e meravigliose: quelle del fiume Sarno e dei suoi affluenti finalmente ripuliti dagli scarichi abusivi – dichiara l’Amministratore Delegato di GORI, Giovanni Paolo Marati – La ripresa delle attività ci ha restituito i vecchi problemi, e ci ha fatto sentire ancora di più l’urgenza che ciascuno di noi fornisca il proprio contributo, anche attraverso un gesto semplice. Per questo chiediamo ai nostri utenti di prendere parte attraverso un click a questo processo virtuoso, aiutando il nostro progetto finalizzato al miglioramento delle condizioni del fiume e, di conseguenza, delle acque che bagnano il Golfo di Napoli”. “Il fiume Sarno è un simbolo della nostra terra e ricopre un ruolo fondamentale anche nelle nostre vittorie – commentano i fratelli Abbagnale – Ci siamo allenati quotidianamente alla foce del fiume ed abbiamo ammirato la bellezza di luoghi incontaminati che forse molti non conoscono. Il Sarno per noi ha fatto tanto: tra le sue acque siamo cresciuti e siamo diventati dei campioni. Oggi tocca a noi fare qualcosa per lui, ed è per questo che abbiamo accolto con piacere l’invito di GORI a sensibilizzare i cittadini su questo tema così importante”.

Attivare Bolletta Web è semplice: basta compilare il form presente sul sito www.goriacqua.com. In alternativa è possibile usufruire dell’Area Clienti MyGORI, contattare il Numero Verde Commerciale 800900161 (gratuito da rete fissa) o il 0810206622 (da rete mobile) o inviare una mail a sportellotelefonico@goriacqua.com, indicando nel testo il proprio codice utenza e scrivendo: Ok Bolletta Web.