Udinese – Napoli 1-2, Gattuso: “Vittoria importante, la squadra è viva e ha saputo reagire”

“La squadra è viva, oggi non era semplice vincere questa partita”. Gennaro Gattuso ha avuto dalla squadra il regalo di compleanno celebrato ieri e festeggiato oggi con il successo al Friuli all’ultimo assalto.

“Mercoledì abbiamo avuto una mazzata dalla quale era difficile rialzarsi sotto il profilo morale. Oggi abbiamo dimostrato che sappiamo reagire, venire qui e vincere così è una bella prova di carattere”.

“Siamo stati sempre in avanti, i numeri parlano chiaro sulla nostra prestazione, però stavolta ho visto facce differenti e una forza che mi rende soddisfatto dal punto di vista mentale”.

“Dobbiamo migliorare, migliorare tantissimo perché non siamo sempre pronti a giocare partite che si mettono storte. Si deve crescere sotto il profilo della mentalità. So che non rendiamo ancora al massimo delle possibilità e non diamo il cento per cento delle nostre potenzialità anche per questo aspetto caratteriale”.

“Però dobbiamo lavorare e non ascoltare le voci e le cose che si dicono in giro. Napoli è una piazza appassionata ma impegnativa, dobbiamo concentrare le nostre energie in campo e non sprecarle ascoltando quello che si dice in giro”.

“Bisogna stare con la testa solo al campo e al lavoro che svolgiamo durante a settimana. Da tempo giochiamo senza alcuni giocatori importanti e non è semplice distribuire le energie quando hai assenze prolungate”.