Udinese – Napoli: 1-2. Bakayoko al fotofinish regala la vittoria agli azzurri

Il Napoli batte l’Udinese per 2-1, grazie alle reti di Insigne e Bakayoko, intervallate dal momentaneo pareggio di Lasagna. Partono bene gli uomini di Gattuso, con Lozano in grande spolvero che prima si guadagna il rigore del vantaggio di Insigne, poi va vicino alla rete con un colpo di testa che esalta Musso. Al 28’ però l’episodio che cambia l’inerzia della gara: Rrahmani regala la palla del pareggio a Lasagna che non sbaglia. Da quel momento il Napoli teme i fantasmi della notte della Befana contro lo Spezia e concede alla squadra di Gotti diverse ripartenze, che solo per demerito degli attaccanti friulani non vengono capitalizzate. Ma proprio quando nessuno se lo aspettava Bakayoko ci mette la firma, con un colpo di testa al 90’ che mette la palla alle spalle di Musso. Vittoria importante per la classifica e per il morale: gli azzurri tornano in zona Champions nonostante una gara da recuperare.

Udinese- Napoli: 1-2 (pt 1-1)

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Manolas (16′ Maksimovic), Rrahmani (46′ Mario Rui), Hysaj, Bakayoko, Fabian Ruiz (68′ Elmas), Lozano, Zielinski (92′ Demme), Insigne, Petagna (68′ Llorente). A disp.Ospina, Contini, Ghoulam, Koulibaly, Lobotka, Politano, Llorente. All.Gennaro Gattuso

Udinese: Musso, Becao, Bonifazi, Samir, Molina, De Paul, Arslan (72′ Walace), Mandragora, Stryger Larsen (72′ Zeegelaar), Pereyra, Lasagna (81′ Nestorovski). All. Luca Gotti

Arbitro: Pasqua di Tivoli

Marcatori: 15′ L. Insigne, 27′ Lasagna, 90′ T. Bakayoko

Note: ammoniti Di Lorenzo, Arslan, Samir, Zeegelaar, Nestorovski

foto FB sscnapoli