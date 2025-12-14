Milinkovic-Savic 6: poco impegnato nel primo tempo, sorpreso sul gol annullato all’Udinese. Gran parata su Piotrowski, non ha colpe sul gol vittoria friulano. Fulminato
Beukema 6: non commette errori particolari, Conte lo toglie per passare ad un modulo più offensivo. Sacrificato (Dal 61’ Politano 5,5: scarso impatto sul match, non trova il guizzo giusto. Fermo)
Rrahmani 5: soffre molto la fisicità di Davis che finisce per metterlo in difficoltà. Perde lucidità e la solita calma nelle giocate. Affossato
Buongiorno 5: soffre gli inserimenti di Zaniolo, fatica a far valere centimetri e progressione. In riserva (Dal 75’ Olivera s.v.)
Di Lorenzo 5,5: spinge poco, non si vede molto in sovrapposizione. Non manca qualche sbavatura in fase difensiva. Morbido
Elmas 5,5: stavolta fa fatica in cabina di regia, non riesce a trovare la giusta posizione. Quando viene spostato più avanti comunque combina poco. (Dall’82′ Lucca 6,5: buon impatto sulla partita, regala una gran palla a Hojlund che spreca e poi colpisce un palo. Frizzante)
McTominay 5: non trova varchi per i suoi inserimenti, prova anche a fare lavoro sporco in mediana ma va in difficoltà. Scarico
Spinazzola 5,5: prova ad affondare ma con scarsi risultati, fluidifica poco. Statico (Dall’82′ Gutierrez s.v.)
David Neres 5: quasi mai nel vivo del gioco, corre tanto a vuoto e non crea nulla di importante. Grosso passo indietro rispetto alle ultime uscite. Inguardabile
Lang 5: sbaglia tanto negli ultimi sedici metri, serve più cattiveria in zona gol. Opaco (Dal 61’ Lobotka 6: al rientro dopo l’infortunio, subisce fallo sul gol annullato a Zaniolo. Recupero importante. Ritrovato)
Hojlund 4,5: pochissimi palloni giocabili, spesso troppo isolato. Fallisce un occasione clamorosa su assist di Lucca nel finale. Sciupone
