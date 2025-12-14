Udinese – Napoli: 1-0. Decide un eurogol di Ekkelenkamp

Il Napoli esce sconfitto dal BluEnergy Stadium. Dopo un primo tempo combattuto ed equilibrato, l’Udinese passa con un pregevole destro di Ekkelenkamp che infila l’incrocio di destro al minuto 73. E’ la rete che decide il match.

UDINESE: Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli (90′ Goglichidze), Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp (83′ Zarraga), Bertola (84′ Ehizibue) Zaniolo (90′ Bravo), Davis (84′ Buksa). All. Runjaic

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Beukema (61′ Politano), Rrahmani, Buongiorno (75′ Olivera), Di Lorenzo, Elmas (83′ Lucca), McTominay, Spinazzola (83′ Gutierrez), Neres, Lang (61′ Lobotka) Hojlund. All. Conte

Arbitro: Sozza di Seregno

Marcatori: 73′ Ekkelenkamp

Note: ammoniti Zaniolo

Antonio Conte commenta così la gara:

“Non siamo riusciti a cambiare l’inerzia della partita, questo significa che abbiamo difficoltà quando c’è in vento contrario. Però nel primo tempo non abbiamo subìto nulla e abbiamo sprecato noi buone occasioni”

“Purtroppo in questo momento la coperta è corta, ma ho detto ai ragazzi che dobbiamo essere bravi a gestire questi momenti anche con l’esperienza e la pazienza”

“Abbiamo comunque voglia di lavorare e combattere, non ci fermiamo sulla nostra strada anche perchè la squadra è compatta e unita”

“Certamente abbiamo perso sette partite in trasferta sinora ed è un dato che deve farci riflettere, ma sappiamo anche che stiamo avendo inconvenienti per varie assenze. Però ribadisco che non dobbiamo perdere entusiasmo e fiducia perchè sarà una stagione lunga e impegnativa nella quale ci vorrà il supporto di tutti, anche dell’ambiente”

Giovanni Di Lorenzo analizza la prestazione:

“Spiace per l’andamento della gara, eravamo coscienti di giocare contro un avversario difficile, ma avremmo voluto indirizzare la gara su binari diversi”

“Usciamo sconfitti, ma non ci siamo mai disuniti cercando di pareggiare fino alla fine. Non è andata bene, però non si molla nulla”.

“Adesso concentriamoci sulla Supercoppa che vale il primo trofeo della stagione e dobbiamo arrivarci al meglio delle nostre potenzialità”

Fonte sscnapoli.it