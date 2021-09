Udinese-Napoli: 0-4. Poker servito alla Dacia Arena: gli azzurri volano in testa a punteggio pieno

Il Napoli batte l’Udinese per 4 -0 grazie alle reti di Osimhen (24°), Rahamani (35°), Koulibaly (52°) e timbro finale di Lozano (84°). Partita senza storia, nonostante una Udinese volenterosa: troppo ampio il divario tecnico e tattico visto in campo oggi alla Dacia Arena. Gli azzurri guidati da Spalletti giocano a memoria, con Osimhen terminale offensivo che fa reparto da solo, abbinando qualità e quantità nelle giocate. Perfetta la linea mediana a supporto, con Politano ed Insigne, che con le loro giocate di prima mettono in continua apprensione la retroguardia di Gotti. A completare il tutto, una fase difensiva perfetta, ben orchestrata a centrocampo da Anguissa e Fabian e completata dagli inossidabili K0ulibaly e Rahamani. Con questo piano gara gli azzurri trovano con facilità la via della rete, prima con Osimhen, ben servito da Insigne e poi con i due centrali Rahamani e Koulibaly, bravi a mettere in pratica gli schemi su palla da fermo provati in allenamento. Completa l’opera, oggi quasi perfetta, Lozano, subentrato al capitano a cui ruba il copyright del tiro a giro. Azzurri meritatamente in testa alla classifica di Seria A, a punteggio pieno. Giovedì seconda trasferta consecutiva nel Marassi blucerchiato.

Tabellino

Udinese- Napoli: 0-4 (pt 0-2)

Udinese: Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir, Molina (86′ Soppy), Arslan (72′ Samardzic), Walace, Pereyra (64′ Makengo), Stryger Larsen (72′ Zeegelaar), Pussetto, Deulofeu (64′ Beto). All. Gotti.

NAPOLI: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (85′ Zanoli), Anguissa, Fabian Ruiz (81′ Ounas), Politano (71′ Lozano), Elmas, Insigne (71′ Zielinski), Osimhen (81′ Petagna). All. Spalletti

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Marcatori: 24′ V. Osimhen, 35′ A. Rrahmani, 52′ K. Koulibaly, 84′ H. Lozano

Note: ammoniti Samir, Molina, Mario Rui

