Udinese – Napoli: 0-4. Pagelle: Koulibaly un leone, Anguissa un gigante; Spalletti perfetto

Ospina: 6. Inizio in salita, con quel pasticcio su Deulofeu. Si riprende con esperienza e controlla la gara senza nessun altro problema.

Di Lorenzo: 7. Sulla sua fascia Spalletti sceglie di contenere più che attaccare; anche se poco appariscente risulta anche oggi preziosissimo.

Rrahmani: 7,5. Partita perfetta impreziosita dalla rete del raddoppio. Sfora la doppietta personale. E pensare che lo scorso anno, su questo campo, fu sostituito dopo 45 minuti per scelta tecnica.

Koulibaly: 8. Il migliore in campo, il miglior difensore attualmente in circolazione. Al suo secondo gol in campionato, serve un prezioso assist al compagno di reparto in occasione del 2-0.

Mario Rui: 7,5. C’è e si sente! Palla al bacio ad Insigne in occasione del vantaggio e grandi percussioni sulla fascia. Peccato per il nervosismo finale che gli costa un giallo evitabilissimo.

Anguissa: 7,5. Era quello che serviva a questo Napoli per renderlo un mosaico quasi perfetto. Solo uno strepitoso Silvestri gli nega la gioia del meritato gol.

Fabian: 7. Spalletti gli affida le chiavi del centrocampo e lui, ben coperto da Anguissa, guida la squadra magistralmente. Peccato per il palo.

Elman: 6,5. In posizione più arretrata rende meglio. Tanto lavoro sporco sia in fase di copertura che avanzata.

Insigne: 7. Il capitano è onnipresente. Magistrale il pallonetto nell’occasione del vantaggio.

Osimhen: 7,5. Averlo in campo è tanta roba. Fa reparto da solo, portando su di se almeno 3 marcatori. Meritata la gioia del gol.

Politano: 7. E’ in forma e sfodera la migliore partita da inizio stagione.

Lozano 7. Entra nel finale, ma il suo tiro a giro vale il prezzo del biglietto.

Spalletti: 8. Ha dato ordine ed identità ad una squadra forte. Suo il marchio di fabbrica sui gol di Rrahmani e Koulibaly.