Udinese- Napoli: 0-4. Match Report Lega Serie A, Koulibaly giocatore chiave della partita: 105 palle giocate, 90 passaggi riusciti, 6 recuperi, un assist ed un gol

Di seguito il match report diramato dalla Lega di Serie A, relativamente alla gara Udinese- Napoli. Dati impressionanti su Kalidou Koulibaly, man of the match del monday nigth della IV giornata di campionato: 105 palle giocate, 90 passaggi riusciti, 6 recuperi, un assist ed un gol. Oltre gli 11 km percorsi da Anguissa ed Elmas; 32,9 km/h la velocità massima in uno sprinti di Zanoli.

