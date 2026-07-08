Ucraina – Parlamento valuta positivamente i progressi verso l’adesione all’UE

Con 460 voti favorevoli, 136 contrari e 59 astensioni, il Parlamento ha chiesto un confronto costruttivo su come far avanzare l’integrazione europea dell’Ucraina, tenendo conto anche degli interessi strategici dell’UE. Gli Stati membri dovrebbero considerare le dinamiche nei paesi candidati, compresi i tentativi della Russia di minare il sostegno dell’opinione pubblica all’adesione all’UE, e lavorare per rafforzare la sicurezza futura dell’Ucraina e del continente europeo, sottolineano i deputati.

Nell relazione adottata, in cui si valutano i progressi dell’Ucraina nelle riforme connesse al processo di adesione all’UE, il Parlamento accoglie con favore l’apertura, nel giugno 2026, del primo gruppo tematico fondamentale nei negoziati di adesione, auspicando che gli altri gruppi siano aperti a breve.

Gli sforzi dell’Ucraina per rafforzare le istituzioni democratiche e lo Stato di diritto

Nella relazione si elogiano gli straordinari sforzi dell’Ucraina per rafforzare le proprie istituzioni democratiche e salvaguardare la separazione dei poteri durante la guerra. I deputati giudicano positivamente i progressi compiuti nella riforma del sistema giudiziario e nella lotta alla corruzione, chiedendo al contempo di proseguire il lavoro in questi settori cruciali. Sottolineano infatti che il rispetto dello Stato di diritto favorirà la trasparenza e il controllo democratico durante le fasi di ricostruzione e ripresa economica, migliorando il clima per gli investimenti e la fiducia dei partner internazionali.

Per quanto riguarda le future elezioni, nel testo si evidenzia l’importanza di concedere tempo sufficiente affinché, una volta revocata la legge marziale, siano garantite tutte le condizioni e gli standard necessari per lo svolgimento di elezioni libere ed eque. I deputati respingono le pressioni dell’amministrazione statunitense affinché l’Ucraina organizzi elezioni mentre è ancora in corso la guerra con la Russia.

Aumentare la pressione sulla Russia

In linea con la dichiarazione dei leader del G7 del giugno 2026 sull’Ucraina, i deputati sottolineano la necessità di sostenere il nuovo slancio del paese sul campo di battaglia e di aumentare la pressione sull’economia di guerra russa. Il Parlamento esprime soddisfazione per il primo versamento di 3,2 miliardi di euro effettuato nell’ambito del prestito all’Ucraina, ma chiede anche un sostegno finanziario dell’UE pluriennale per consentire al paese di coprire le spese per la ricostruzione e la difesa senza l’incertezza di decisioni annuali.

L’importanza delle relazioni di buon vicinato

Per quanto riguarda la decisione di intitolare un’unità militare d’élite delle Forze armate ucraine agli eroi dell’Esercito insurrezionale ucraino (UPA), i deputati deplorano la mancanza di considerazione per la sensibilità e il dolore della Polonia e ritengono che tale decisione comprometta le relazioni di buon vicinato. Chiedono pertanto una de-escalation e un rinnovato impegno in buona fede verso la riconciliazione.

Citazione

Il relatore Michael Gahler (PPE, Germania) ha dichiarato: “Da quando, nel 2014, l’Ucraina ha intrapreso il suo percorso europeo, il paese è profondamente cambiato in meglio. La guerra di aggressione della Russia ha persino accelerato questo processo. Resta ancora molto da fare, ad esempio per soddisfare i requisiti del gruppo tematico sui principi fondamentali. Il proseguimento delle riforme del sistema giudiziario e il lavoro senza ostacoli delle istituzioni anticorruzione restano essenziali per avanzare nel percorso di adesione e rispondere alle aspettative dei cittadini”.