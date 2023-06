TV – Paolo Del Genio torna a Telecapri con un filo diretto con i tifosi del Napoli

Era nell’aria. La notizia era iniziata a circolare nei giorni scorsi e, dopo un attento lavoro di progettazione, TeleCapri ha il piacere di annunciare il ritorno di un asso del giornalismo sportivo campano, Paolo Del Genio.

Classe 1964, Del Genio è stato uno dei pionieri del giornalismo sportivo che TeleCapri ha lanciato negli anni ’90, rivoluzionando il racconto del calcio nelle televisioni locali, raggiungendo ascolti record con format originali che sono stati imitati persino dalle tv nazionali. Apprezzato commentatore e stimato opinionista ma anche abile e scrupoloso conoscitore tecnico, Paolo Del Genio dall’1 giugno condurrà dal lunedì al venerdì dalle ore 20:00 in diretta sul canale 15, con replica in seconda serata, “Il Napoli su TeleCapri”, filo diretto con i tifosi, con ospiti in studio, dove si parlerà di tutte le vicende legate al Napoli.

L’interazione con il pubblico sarà sempre al centro della sua trasmissione con possibilità di contattare lo studio sia via telefono, sia con messaggi Whatsapp che attraverso la pagina social di Facebook dell’emittente. Il programma sarà, infatti, trasmesso anche in streaming per consentire a tutti i tifosi napoletani che vivono fuori dalla regione di poter seguire la trasmissione.

Il ritorno del noto giornalista rappresenterà l’inizio di una nuova programmazione sportiva che verrà coordinata dallo stesso Del Genio in qualità di responsabile della redazione sportiva di TeleCapri.

“Siamo davvero soddisfatti ed è per noi un grande orgoglio riavere nel nostro staff Paolo Del Genio, un grande professionista che ha scritto la storia della programmazione sportiva della nostra emittente – dichiarano l’editore Costantino Federico e la direttrice di rete Venere Federico. “In particolare Del Genio sarà la punta di diamante della redazione Sport di TeleCapri – sottolinea Venere Federico – e la sua nuova trasmissione rappresenta solo l’inizio di tanti nuovi progetti che vedranno le nostre telecamere accese sullo sport e sul Napoli”.