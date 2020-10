Turris – Viterbese 2-1: buona anche la seconda, due eurogol di Franco piegano i laziali

Vince e convince la Turris. I corallini battono 2-1 la Viterbese al Liguori ed inanellano la seconda vittoria in altrettante partite. La decide Franco con una doppietta strepitosa, due reti di pregevolissima fattura che regalano altri tre punti alla squadra di patron Colantonio. Non basta ai laziali il gol del momentaneo pari di Baschirotto. Dura un tempo la Viterbese, nella ripresa i corallini trovano subito il gol del definitivo vantaggio sfiorando più volte il tris senza rischiare praticamente nulla. Un ritorno in C da sogno per la Turris, prossimo appuntamento domenica sera a Bisceglie.

Primo tempo

Dopo un quarto d’ora di sostanziale equilibrio la Turris si fa vedere con una conclusione di Romano, palla fuori. Al 18′ primo squillo ospite con Salandria, la sfera finisce a lato. Al 25′ i corallini passano in vantaggio con Franco, che batte il portiere ospite con una grandissima conclusione da fuori. La palla sbatte sulla traversa e poi rimbalza oltre la linea. La reazione ospite non si fa attendere e un minuto più tardi Abagnale viene chiamato alla gran parata su Tounkara. Sul corner seguente i laziali trovano il pari con un colpo di testa di Baschirotto, che anticipa tutti e batte Abagnale. Gli uomini di Fabiano provano a tornare all’attacco e al 32′ vanno vicini al gol con Giannone, che in girata acrobatica manda la palla fuori di poco. La partita resta frizzante, con continui ribaltamenti di fronte ed entrambe le squadre che se la giocano a viso aperto. Il primo tempo scorre via senza ulteriori occasioni da gol.

Secondo tempo

Pronti via ed arriva l’eurogol di Franco, che con uno spettacolare tiro al volo da fuori mette la palla nel sette per la sua splendida doppietta personale. La Viterbese accusa il colpo e i corallini vanno vicini al raddoppio con Persano, che ben pescato dalle retrovie calcia al volo da buona posizione ma manda a lato. Al 63′ ancora Persano pericoloso, respinge il portiere. Dopo due minuti ancora Turris pericolosa con il neo entrato Pandolfi, il suo diagonale viene salvato sulla linea da un difensore laziale. La squadra di Fabiano continua a macinare gioco, la Viterbese non riesce più a ripartire e ad imbastire una reazione. Al 75′ bella azione personale di Pandolfi che si libera in area e calcia, palla a lato. Al 78′ la Viterbese resta in dieci per l’espulsione di Baschirotto, dopo il doppio giallo. Vano il forcing finale degli ospiti, la Turris amministra bene il vantaggio e porta a casa altri tre punti pesantissimi.