Turris – Vis Artena 3-2 (1′ Aliperta, 14′ aut. Manni, 18′ Alma, 51′ Montesi, 61′ Delgado): Vittoria col brivido, i corallini iniziano il 2020 con i tre punti

Al 93′ finisce la partita.

Al 90′ concessi 3 minuti di recupero.

Al 86’ chance Turris con Alma, che da buona posizione calcia alto.

Al 82’ occasionissima Turris con Sowe, che tutto solo davanti al portiere lo centra in pieno.

Al 79’ fuori Longo e dentro Sowe.

Al 77’ ospiti pericolosi con Cericola direttamente da calcio d’angolo, ci mette i guanti Lonoce.

Al 76’ Turris un po’ in confusione, corallini bloccati e non riescono a far girare palla.

Al 71’ ospiti ancora pericolosi. Ingenuità di Riccio, Chinappi recupera palla e prova il cross, bravo Di Nunzio a coprire.

Al 68’ ammonito Pagliaroli.

Al 63′ ci prova il neo entrato Da Dalt, conclusione da dimenticare.

Al 62′ fuori Celiento, entra Da Dalt.

Al 61’ secondo gol della Vis Artena con Delgado, complice una papera di Lonoce.

Al 60’ punizione dai 25 metri di Delgado, pallone alto.

Al 59’ ammonito Riccio.

Al 54’ conclusione di Fabiano, pallone fuori.

Al 51’ conclusione di Montesi, pallone alle spalle di Lonoce, gli ospiti accorciano le distanze.

Al 50’ ammonito D’Alessandro.

Al 46’ conclusione di Cericola, pallone a lato.

Al 45′ inizia la ripresa.

Secondo tempo

Fine primo tempo

Al 45’ angolo Turris libera difesa.

Al 42’ ammonito Celiento.

Al 40’ angolo per la Vis Artena, libera la difesa corallina.

Al 36’ lancio di D’Alessandro per Longo, anticipa il portiere.

Al 34’ conclusione di D’Alessandris, pallone a lato alla destra di Lonoce.

Al 29’ angolo Turris dalla destra, Alma anticipa tutti di testa, parata del portiere.

Al 27′ punizione dalla sinistra per la Turris, Celiento mette al centro, libera la difesa.

Al 23′ ammonito Sabelli.

Al 18’ tris Turris con Alma, che con una conclusione dai 25 metri batte il portiere.

Al 16’ sugli sviluppi di un calcio di punizione il pallone arriva in area a Longo che di testa prova a sorprendere il portiere. Nulla di fatto.

Al 14’ raddoppio Turris, Alma prova il tiro a giro dalla destra con il pallone che colpisce il palo, finisce dietro la testa del portiere e va in rete.

Al 11’ angolo dalla sinistra per la Turris, Celiento prova la conclusione diretta in porta, pallone fuori misura.

Al 9’ ospiti pericolosi con Sabelli, che ben servito da Sakaj prova la conclusione, pallone deviato da Di Nunzio in angolo.

Al 7’ punizione dalla destra per la Vis Artena, Sabelli mette al centro, blocca Lonoce.

Al 5’ occasione Turris per il raddoppio con Longo, che lanciato da Alma prova un pallonetto che finisce sul portiere in uscita.

Al 1′ vantaggio lampo dei corallini con un tiro da centrocampo di Aliperta, subito dopo il calcio di inizio.

Primo tempo

FORMAZIONI UFFICIALI

TURRIS: Lonoce, D’Alessandro, Giofrè, Aliperta, Di Nunzio, Riccio, Fabiano, Forte, Longo, Alma, Celiento. A disp.: Piazza, Varchetta, Fibiano, Di Dato, Franco, Da Dalt, Prisco, Esposito, Sowe. All. Fabiano

VIS ARTENA: Manni, Palombi, Chinappi, Pagliaroli, Sabelli, Delgado, Sakaj, D’Alessandris, Montesi, Cataldi, Gori. A disp.: Tocci, Testa, Vinella, Cericola, D’Angeli, Palmisani, Ciotoli, Cerbara, Vergine. All. Campolo