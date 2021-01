Turris – Vibonese: 1-1. Le parole di Fabiano: “Abbiamo preso un buon punto contro un’ottima squadra”

Dopo il pari in casa contro la Vibonese, ecco le parole del mister Franco Fabiano: “È stata una buona partita, potevamo fare meglio sul gol degli avversari, ma bravi i miei ragazzi a reagire e a volere il pari a tutti i costi.” Su Giannone, invece il mister corallino dice: “Si è riscaldato anche nell’intervallo, ma era inutile rischiarlo. Ha avuto qualche problemino e quindi ho preferito non farlo giocare oggi invece che rischiare e perderlo per più partite”. Sulla gara, poi aggiunge: “Nel secondo tempo abbiamo avuto 4 o 5 palle gol, e anche nel primo tempo avremmo potuto trovare il pareggio, ma comunque abbiamo preso un buon punto contro un’ottima squadra che gioca a viso aperto con tutti”. E della classifica dice: “A me della classifica importa poco, ma l’importante è dare continuità. Dopo una bella prestazione a Bari perdere oggi sarebbe stato un peccato”.