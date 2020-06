Turris – Verso la Serie C, arriva la conferma per Di Nunzio

Il leader calmo. Francesco Di Nunzio, con personalità, professionalità, lavoro e prestazioni super, si è imposto alla ribalta in casa Turris da oltre due anni. Non sono passate inosservate queste doti alla società corallina. Il Direttore Generale Rosario Primicile, il Presidente Antonio Colantonio e mister Franco Fabiano contano su di lui e scommettono su Francesco anche per la prossima stagione in serie C. Il difensore romano è un pilastro della Turris e guiderà la difesa corallina anche il prossimo anno. Arriva dunque un’altra conferma pesante da parte del DG Primicile. Di Nunzio non nasconde la soddisfazione per il rinnovo con la Turris. “Ormai la Turris e questa società sono una famiglia per me. C’è grande sintonia con il presidente e il direttore. Sono molto contento di restare con la maglia corallina e sono certo che arriveranno altre grandi soddisfazioni nella prossima stagione”.

Ufficio Stampa Turris Calcio 1944