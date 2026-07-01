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Turris – Ufficializzato il tecnico Giampà

La FC Turris 1944 dà il benvenuto a Domenico Giampà, nuovo allenatore del club biancorosso.

Esperienza, competenza e determinazione saranno al servizio del progetto corallino, con l’obiettivo di guidare la squadra nel raggiungimento dei traguardi prefissati e di trasmettere ai nostri colori passione, identità e spirito di appartenenza.

A mister Giampà il più caloroso benvenuto nella famiglia Turris e i migliori auguri di buon lavoro per questa nuova avventura.

Benvenuto Mister e forza Turris!