Turris – Ufficiale l’arrivo del terzino D’Ignazio

La S.S. TURRIS CALCIO rinforza ulteriormente la corsia sinistra comunicando l’acquisizione del diritto alle prestazioni sportive dell’esterno basso Luigi D’Ignazio, che arriva in prestito dalla SOCIETA’ SPORTIVA CALCIO NAPOLI per la stagione 2020-2021.

Il terzino mancino (classe 1998), cresciuto nel settore giovanile partenopeo, è reduce dall’esperienza in prestito alla Carrarese in serie C. In precedenza, sempre tra i professionisti, aveva vestito le casacche di Sambenedettese e Cavese dopo aver contribuito alla promozione del Bari dalla serie D nella stagione 2018-2019.

L’operazione è stata favorita dalla proficua mediazione portata avanti dal direttore generale dell’area tecnica corallina, Rosario Primicile, con la dirigenza del Calcio Napoli e con l’agente del calciatore Christian Bosco.